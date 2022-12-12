Куниц Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
1872
Место жительства
Между 1872 и 1909
Гражданство
С 1872 по 1901
Австро-Венгрия
Бракосочетание
22.07.1891 ст.
Рождение ребёнка
20.04.1892 ст.
Мать ребёнка: Куниц Екатерина Даниловна
Гражданство
С 1900
Россия
Работа или профессия
С 1900
Мещанин
Место жительства
После 1909
Похороны
После 1912
Смерть
После 1912