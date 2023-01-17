Куниц (Лукашева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.06.1892 ст.
Дата смерти28.01.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1853
Крещение
1853
Гражданство
С 12.06.1892 по 1918
Россия
Рождение
12.06.1892 ст.
Отец: не указан
Работа или профессия
С 12.11.1911
Мещанская жена
Бракосочетание
12.11.1911 ст.
Рождение ребёнка
31.07.1912 ст.
Дочь: Скрикуляк Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Куниц Георгий Иванович
Похороны
После 1912
Маршинцы, Чернівецька область
Работа или профессия
С 1966 по 1977
Торговала семечками на рынке
Смерть
28.01.1977