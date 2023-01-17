Куниц (Лукашева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куниц (Лукашева) Анна Ивановна

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Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

12.06.1892 ст.

Дата смерти

28.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1853
Новоселица, Чернівецька область
Крещение
1853
Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 12.06.1892 по 1918
Новоселица, Чернівецька область
Россия
Рождение
12.06.1892 ст.

Отец: не указан

Мать: Лукашева Анастасия Ивановна

Новоселица, Чернівецька область
Работа или профессия
С 12.11.1911
Новоселица, Чернівецька область
Мещанская жена
Бракосочетание
12.11.1911 ст.

Муж: Куниц Георгий Иванович

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
31.07.1912 ст.

Дочь: Скрикуляк Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Куниц Георгий Иванович

Новоселица, Чернівецька область
Похороны
После 1912
Маршинцы, Чернівецька область
Работа или профессия
С 1966 по 1977
Новоселица, Чернівецька область
Торговала семечками на рынке
Смерть
28.01.1977
Новоселица, Чернівецька область
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