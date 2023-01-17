Скрикуляк (Куниц) Надежда Георгиевна
Место рождения
Дата рождения31.07.1912 ст.
Дата смерти13.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Место жительства
С 31.07.1912 по 13.07.1986
Рождение
31.07.1912 ст.
Отец: Куниц Георгий Иванович
Мать: Куниц Анна Ивановна
Гражданство
С 31.07.1912 по 1918 ст.
Россия
Крещение
07.08.1912 ст.
Гражданство
С 1918 по 1944
Румыния
Образование
С 1919 по 1925
Средняя школа, 6 классов
Бракосочетание
23.05.1936
Рождение ребёнка
05.12.1938
Дочь: Киселева Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Скрикуляк Георгий Иванович
Гражданство
С 1944 по 13.07.1986
СССР
Работа или профессия
По 1956
Работница на консервном заводе
Смерть
13.07.1986
Похороны
15.07.1986