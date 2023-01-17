Скрикуляк (Куниц) Надежда Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрикуляк (Куниц) Надежда Георгиевна

Скрикуляк (Куниц) Надежда Георгиевна

avatar

Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

31.07.1912 ст.

Дата смерти

13.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 31.07.1912 по 13.07.1986
Новоселица, Чернівецька область
Рождение
31.07.1912 ст.

Отец: Куниц Георгий Иванович

Мать: Куниц Анна Ивановна

Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 31.07.1912 по 1918 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Россия
Крещение
07.08.1912 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 1918 по 1944
Новоселица, Чернівецька область
Румыния
Образование
С 1919 по 1925
Новоселица, Чернівецька область
Средняя школа, 6 классов
Бракосочетание
23.05.1936

Муж: Скрикуляк Георгий Иванович

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
05.12.1938

Дочь: Киселева Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Скрикуляк Георгий Иванович

Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 1944 по 13.07.1986
Новоселица, Чернівецька область
СССР
Работа или профессия
По 1956
Новоселица, Чернівецька область
Работница на консервном заводе
Смерть
13.07.1986
Новоселица, Чернівецька область
Похороны
15.07.1986
Новоселица, Чернівецька область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close