Скрикуляк Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения08.06.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1909
Гражданство
С 09.06.1909 по 1918
Россия
Место жительства
С 09.06.1909 по 1944 ст.
Крещение
29.06.1909 ст.
Гражданство
С 1918
Румыния
Бракосочетание
23.05.1936
Рождение ребёнка
05.12.1938
Дочь: Киселева Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Скрикуляк Надежда Георгиевна
Работа или профессия
По 1944
Бухгалтер
Смерть
Неизвестно