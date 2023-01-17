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Скрикуляк Георгий Иванович

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Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

08.06.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1909

Отец: Скрикуляк Иван Васильевич

Мать: Скрикуляк Александра Ивановна

Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 09.06.1909 по 1918
Новоселица, Чернівецька область
Россия
Место жительства
С 09.06.1909 по 1944 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Крещение
29.06.1909 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 1918
Новоселица, Чернівецька область
Румыния
Бракосочетание
23.05.1936

Жена: Скрикуляк Надежда Георгиевна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
05.12.1938

Дочь: Киселева Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Скрикуляк Надежда Георгиевна

Новоселица, Чернівецька область
Работа или профессия
По 1944
Новоселица, Чернівецька область
Бухгалтер
Смерть
Неизвестно
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