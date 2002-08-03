Киселева (Скрикуляк) Евгения Георгиевна
Место рождения
Дата рождения05.12.1938
Дата смерти03.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1938
Место жительства
С 05.12.1938 по 1956
Гражданство
С 05.12.1938 по ?.06.1940
Румыния
Крещение
16.12.1938
Гражданство
С ?.06.1940
СССР
Образование
С 01.09.1946 по 25.05.1956
средняя школа № 1
Образование
С 1956 по 1961
Черновицкий государственный университет, биологический факультет
Место жительства
С 1958 по 1961
Бракосочетание
12.07.1961
Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 12.07.1961 по 03.08.2002
Работа или профессия
С ?.07.1961
Окский государственный заповедник, научный сотрудник
Рождение ребёнка
23.05.1962
Дочь: Киселева Надежда Юрьевна
Отец ребёнка: Киселев Юрий Николаевич
Смерть
03.08.2002
Похороны
05.08.2002