Киселева (Скрикуляк) Евгения Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Скрикуляк) Евгения Георгиевна

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Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

05.12.1938

Дата смерти

03.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1938

Отец: Скрикуляк Георгий Иванович

Мать: Скрикуляк Надежда Георгиевна

Новоселица, Чернівецька область
Место жительства
С 05.12.1938 по 1956
Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 05.12.1938 по ?.06.1940
Новоселица, Чернівецька область
Румыния
Крещение
16.12.1938
Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С ?.06.1940
Новоселица, Чернівецька область
СССР
Образование
С 01.09.1946 по 25.05.1956
Новоселица, Чернівецька область
средняя школа № 1
Образование
С 1956 по 1961
Черновцы, Чернівецька область
Черновицкий государственный университет, биологический факультет
Место жительства
С 1958 по 1961
Черновцы, Чернівецька область
Бракосочетание
12.07.1961

Муж: Киселев Юрий Николаевич

Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 12.07.1961 по 03.08.2002
Брыкин Бор, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
С ?.07.1961
Брыкин Бор, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Окский государственный заповедник, научный сотрудник
Рождение ребёнка
23.05.1962

Дочь: Киселева Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: Киселев Юрий Николаевич

Новоселица, Чернівецька область
Смерть
03.08.2002
Городковичи, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Похороны
05.08.2002
Городковичи, Спасский муниципальный район, Рязанская область
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