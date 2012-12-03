Калимуллина (Нафикова) Мухтарама
Место рожденияд. Аптекаш
Дата рождения06.11.1933
Дата смерти03.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1933
Развод
Неизвестно
Муж: Калимуллин Габидулла
Бракосочетание
1952
Муж: Калимуллин Габидулла
Рождение ребёнка
22.01.1953
Дочь: Абсаттарова (Калимуллина) Гульфира
Отец ребёнка: Калимуллин Габидулла
Рождение ребёнка
05.09.1955
Дочь: Cалимгариева (Калимуллина) Гульгена
Отец ребёнка: Калимуллин Габидулла
Рождение ребёнка
14.11.1958
Сын: Калимуллин Газинур
Отец ребёнка: Калимуллин Габидулла
Рождение ребёнка
12.02.1962
Сын: Калимуллин Азат
Отец ребёнка: Калимуллин Габидулла
Бракосочетание
1969
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.12.2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно