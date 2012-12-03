Калимуллина (Нафикова) Мухтарама — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калимуллина (Нафикова) Мухтарама

Место рождения

д. Аптекаш

Дата рождения

06.11.1933

Дата смерти

03.12.2012

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1933

Отец: Нафиков Габдерахим

Мать: Нафикова (Аптекашева) Фахригалям

Развод
Неизвестно

Муж: Калимуллин Габидулла

Бракосочетание
1952

Муж: Калимуллин Габидулла

Рождение ребёнка
22.01.1953

Дочь: Абсаттарова (Калимуллина) Гульфира

Отец ребёнка: Калимуллин Габидулла

Рождение ребёнка
05.09.1955

Дочь: Cалимгариева (Калимуллина) Гульгена

Отец ребёнка: Калимуллин Габидулла

Рождение ребёнка
14.11.1958

Сын: Калимуллин Газинур

Отец ребёнка: Калимуллин Габидулла

Рождение ребёнка
12.02.1962

Сын: Калимуллин Азат

Отец ребёнка: Калимуллин Габидулла

Бракосочетание
1969

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.12.2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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