Cалимгариева (Калимуллина) Гульгена
Место рожденияР.п.Уруссу
Дата рождения05.09.1955
Дата смерти20.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1955
Бракосочетание
1974
Муж: Салимгариев Туфан
Рождение ребёнка
28.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салимгариев Туфан
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салимгариев Туфан
Смерть
20.01.2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно