Cалимгариева (Калимуллина) Гульгена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Cалимгариева (Калимуллина) Гульгена

Место рождения

Р.п.Уруссу

Дата рождения

05.09.1955

Дата смерти

20.01.2002

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1955

Отец: Калимуллин Габидулла

Мать: Калимуллина (Нафикова) Мухтарама

Бракосочетание
1974

Муж: Салимгариев Туфан

Рождение ребёнка
28.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгариев Туфан

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгариев Туфан

Смерть
20.01.2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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