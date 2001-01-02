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Салимгариев Туфан

Место рождения

г.Караганда

Дата рождения

19.12.1948

Дата смерти

02.01.2001

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1948

Отец: Салимгариев Мерсияф

Мать: Каримова (Каримова) Амина

Бракосочетание
1974

Жена: Cалимгариева (Калимуллина) Гульгена

Рождение ребёнка
28.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Cалимгариева (Калимуллина) Гульгена

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Cалимгариева (Калимуллина) Гульгена

Смерть
02.01.2001
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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