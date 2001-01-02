Салимгариев Туфан
Место рожденияг.Караганда
Дата рождения19.12.1948
Дата смерти02.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1948
Отец: Салимгариев Мерсияф
Бракосочетание
1974
Рождение ребёнка
28.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Cалимгариева (Калимуллина) Гульгена
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Cалимгариева (Калимуллина) Гульгена
Смерть
02.01.2001
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно