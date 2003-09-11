Калимуллин Азат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалимуллин Азат

Калимуллин Азат

Место рождения

д. Аптекаш

Дата рождения

12.02.1962

Дата смерти

11.09.2003

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1962

Отец: Калимуллин Габидулла

Мать: Калимуллина (Нафикова) Мухтарама

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.09.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.