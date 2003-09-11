Калимуллин Азат
Место рожденияд. Аптекаш
Дата рождения12.02.1962
Дата смерти11.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1962
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.09.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно