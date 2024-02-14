Абсаттарова (Калимуллина) Гульфира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсаттарова (Калимуллина) Гульфира

Место рождения

Р.п.Уруссу

Дата рождения

22.01.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

Дети

1973 г.р.
1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1953

Отец: Калимуллин Габидулла

Мать: Калимуллина (Нафикова) Мухтарама

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абсаттаров Ринат

Рождение ребёнка
1973

Сын: Абсаттаров Равиль

Отец ребёнка: Абсаттаров Ринат

Рождение ребёнка
1974

Сын: Абсаттаров Рустам

Отец ребёнка: Абсаттаров Ринат

Рождение ребёнка
16.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсаттаров Ринат

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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