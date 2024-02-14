Абсаттарова (Калимуллина) Гульфира
Место рожденияР.п.Уруссу
Дата рождения22.01.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абсаттаров Ринат
Рождение ребёнка
1973
Сын: Абсаттаров Равиль
Отец ребёнка: Абсаттаров Ринат
Рождение ребёнка
1974
Сын: Абсаттаров Рустам
Отец ребёнка: Абсаттаров Ринат
Рождение ребёнка
16.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абсаттаров Ринат
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно