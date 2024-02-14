Абсаттаров Ринат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1973
Сын: Абсаттаров Равиль
Мать ребёнка: Абсаттарова (Калимуллина) Гульфира
Рождение ребёнка
1974
Сын: Абсаттаров Рустам
Мать ребёнка: Абсаттарова (Калимуллина) Гульфира
Рождение ребёнка
16.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсаттарова (Калимуллина) Гульфира
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно