Абсаттаров Ринат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсаттаров Ринат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

1973 г.р.
1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсаттарова (Калимуллина) Гульфира

Рождение ребёнка
1973

Сын: Абсаттаров Равиль

Мать ребёнка: Абсаттарова (Калимуллина) Гульфира

Рождение ребёнка
1974

Сын: Абсаттаров Рустам

Мать ребёнка: Абсаттарова (Калимуллина) Гульфира

Рождение ребёнка
16.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсаттарова (Калимуллина) Гульфира

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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