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Нафикова (Аптекашева) Фахригалям

Место рождения

д.Байрака РТ

Дата рождения

1907

Дата смерти

03.10.1965

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1862 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

1933 г.р.
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1939 г.р.
1944 г.р.
1944 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Аптекашев Ханиф

Мать: Аптекашева Мастура

Бракосочетание
1929

Муж: Нафиков Габдерахим

Рождение ребёнка
06.11.1933

Дочь: Калимуллина (Нафикова) Мухтарама

Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим

Рождение ребёнка
15.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим

Рождение ребёнка
28.10.1939

Дочь: (Нафикова) Разина

Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим

Рождение ребёнка
1944

Дочь: (Нафикова) Расима

Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим

Рождение ребёнка
1944

Дочь: (Нафикова) Насима

Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим

Рождение ребёнка
06.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим

Рождение ребёнка
06.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим

Смерть
03.10.1965
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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