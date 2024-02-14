Нафикова (Аптекашева) Фахригалям
Место рожденияд.Байрака РТ
Дата рождения1907
Дата смерти03.10.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Аптекашев Ханиф
Мать: Аптекашева Мастура
Бракосочетание
1929
Муж: Нафиков Габдерахим
Рождение ребёнка
06.11.1933
Дочь: Калимуллина (Нафикова) Мухтарама
Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим
Рождение ребёнка
15.11.1936
Рождение ребёнка
28.10.1939
Дочь: (Нафикова) Разина
Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим
Рождение ребёнка
1944
Дочь: (Нафикова) Расима
Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим
Рождение ребёнка
1944
Дочь: (Нафикова) Насима
Отец ребёнка: Нафиков Габдерахим
Рождение ребёнка
06.11.1946
Рождение ребёнка
06.02.1950
Смерть
03.10.1965
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно