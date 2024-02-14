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Аптекашева Мастура

Место рождения

д. Уруссу

Дата рождения

1862

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аптекашев Ханиф

Рождение ребёнка
1890

Сын: Аптекашев Зариф

Отец ребёнка: Аптекашев Ханиф

Рождение ребёнка
1894

Сын: Аптекашев Хоснулла

Отец ребёнка: Аптекашев Ханиф

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Фазлыева (Аптекашева) Галиябану

Отец ребёнка: Аптекашев Ханиф

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ямаева (Аптекашева) Миңлегөл

Отец ребёнка: Аптекашев Ханиф

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Нафикова (Аптекашева) Фахригалям

Отец ребёнка: Аптекашев Ханиф

Смерть
1944
Похороны
Неизвестно

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