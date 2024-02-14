Аптекашева Мастура
Место рожденияд. Уруссу
Дата рождения1862
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аптекашев Ханиф
Рождение ребёнка
1890
Сын: Аптекашев Зариф
Отец ребёнка: Аптекашев Ханиф
Рождение ребёнка
1894
Сын: Аптекашев Хоснулла
Отец ребёнка: Аптекашев Ханиф
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Фазлыева (Аптекашева) Галиябану
Отец ребёнка: Аптекашев Ханиф
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ямаева (Аптекашева) Миңлегөл
Отец ребёнка: Аптекашев Ханиф
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Нафикова (Аптекашева) Фахригалям
Отец ребёнка: Аптекашев Ханиф
Смерть
1944
Похороны
Неизвестно