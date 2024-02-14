Фазлыева (Аптекашева) Галиябану
Место рожденияд.Байряка РТ
Дата рождения1897
Дата смерти1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Аптекашев Ханиф
Мать: Аптекашева Мастура
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фазлыев Габдулла
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Фазлыева) Мариямбану
Отец ребёнка: Фазлыев Габдулла
Рождение ребёнка
1928
Сын: Фазлыев Хамза Габдуллович
Отец ребёнка: Фазлыев Габдулла
Смерть
1929
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно