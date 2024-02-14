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Фазлыева (Аптекашева) Галиябану

Место рождения

д.Байряка РТ

Дата рождения

1897

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Аптекашев Ханиф

Мать: Аптекашева Мастура

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фазлыев Габдулла

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Фазлыева) Мариямбану

Отец ребёнка: Фазлыев Габдулла

Рождение ребёнка
1928

Сын: Фазлыев Хамза Габдуллович

Отец ребёнка: Фазлыев Габдулла

Смерть
1929
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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