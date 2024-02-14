Ямаева (Аптекашева) Миңлегөл
Место рожденияд.Байряка РТ
Дата рождения1901
Дата смерти?.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Аптекашев Ханиф
Мать: Аптекашева Мастура
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ямалетдинов Музагит
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Ямаева) Сөгдә
Отец ребёнка: Ямалетдинов Музагит
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Садыкова (Ямаева) Галия
Отец ребёнка: Ямалетдинов Музагит
Рождение ребёнка
02.07.1939
Сын: Ямаев Фазыл
Отец ребёнка: Ямалетдинов Музагит
Смерть
?.01.1980
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно