Ямаева (Аптекашева) Миңлегөл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямаева (Аптекашева) Миңлегөл

Место рождения

д.Байряка РТ

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Аптекашев Ханиф

Мать: Аптекашева Мастура

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ямалетдинов Музагит

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Ямаева) Сөгдә

Отец ребёнка: Ямалетдинов Музагит

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Садыкова (Ямаева) Галия

Отец ребёнка: Ямалетдинов Музагит

Рождение ребёнка
02.07.1939

Сын: Ямаев Фазыл

Отец ребёнка: Ямалетдинов Музагит

Смерть
?.01.1980
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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