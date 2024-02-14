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Ямалетдинов Музагит

Место рождения

д.Байряка РТ

Дата рождения

1899

Дата смерти

21.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Гайнутдинов Ямалтдин

Мать: Хамдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ямаева (Аптекашева) Миңлегөл

Военная служба
Неизвестно
Ямалетдинов Мурагит рядовой В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1899 Место рождения Татарская АССР, Ютазинский р-н, д. Байрак Дата и место призыва __.05.1942 Ютазин... Показать все
Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Ямаева) Сөгдә

Мать ребёнка: Ямаева (Аптекашева) Миңлегөл

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Садыкова (Ямаева) Галия

Мать ребёнка: Ямаева (Аптекашева) Миңлегөл

Рождение ребёнка
02.07.1939

Сын: Ямаев Фазыл

Мать ребёнка: Ямаева (Аптекашева) Миңлегөл

Смерть
21.01.1978
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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