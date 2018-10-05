Ямаев Фазыл
Место рожденияд.Байряка РТ
Дата рождения02.07.1939
Дата смерти05.10.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1939
Отец: Ямалетдинов Музагит
Бракосочетание
1964
Жена: Ямаева (Ибатова) Алина
Рождение ребёнка
10.01.1965
Рождение ребёнка
19.05.1967
Рождение ребёнка
05.07.1970
Рождение ребёнка
01.03.1973
Рождение ребёнка
25.12.1974
Смерть
05.10.2018