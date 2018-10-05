Ямаев Фазыл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямаев Фазыл

Место рождения

д.Байряка РТ

Дата рождения

02.07.1939

Дата смерти

05.10.2018

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1939

Отец: Ямалетдинов Музагит

Мать: Ямаева (Аптекашева) Миңлегөл

Бракосочетание
1964

Жена: Ямаева (Ибатова) Алина

Рождение ребёнка
10.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ямаева (Ибатова) Алина

Рождение ребёнка
19.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ямаева (Ибатова) Алина

Рождение ребёнка
05.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ямаева (Ибатова) Алина

Рождение ребёнка
01.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ямаева (Ибатова) Алина

Рождение ребёнка
25.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ямаева (Ибатова) Алина

Смерть
05.10.2018

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