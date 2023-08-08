Боде-Колычёв МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1824
Дата смерти22.03.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1824
Отец: Боде ЛЕВ КАРЛОВИЧ
Мать: Боде НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА
Рождение ребёнка
17.06.1851
Дочь: Графиня Соллогуб НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
Мать ребёнка: Боде-Колычёва АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
09.03.1856
Дочь: Сухотина МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Мать ребёнка: Боде-Колычёва АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1888