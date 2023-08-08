Боде-Колычёв МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боде-Колычёв МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1824

Дата смерти

22.03.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1824

Отец: Боде ЛЕВ КАРЛОВИЧ

Мать: Боде НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА

Рождение ребёнка
17.06.1851

Дочь: Графиня Соллогуб НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

Мать ребёнка: Боде-Колычёва АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
09.03.1856

Дочь: Сухотина МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

Мать ребёнка: Боде-Колычёва АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боде-Колычёва АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Смерть
22.03.1888
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