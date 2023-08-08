Боде-Колычёва (Черткова) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1827
Дата смерти05.01.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1827
Рождение ребёнка
17.06.1851
Дочь: Графиня Соллогуб НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
Отец ребёнка: Боде-Колычёв МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
Рождение ребёнка
09.03.1856
Дочь: Сухотина МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Отец ребёнка: Боде-Колычёв МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1898