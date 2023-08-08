Боде-Колычёва (Черткова) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боде-Колычёва (Черткова) АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1827

Дата смерти

05.01.1898

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1827

Отец: Чертков ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Мать: Черткова ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА

Рождение ребёнка
17.06.1851

Дочь: Графиня Соллогуб НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

Отец ребёнка: Боде-Колычёв МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

Рождение ребёнка
09.03.1856

Дочь: Сухотина МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

Отец ребёнка: Боде-Колычёв МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боде-Колычёв МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

Смерть
05.01.1898
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