Сухотина (Боде-Колычёва) МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1856
Дата смерти22.03.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1856
Бракосочетание
27.04.1877
Рождение ребёнка
1884
Сын: Сухотин МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Отец ребёнка: Сухотин МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
18.02.1887
Сын: Сухотин СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Отец ребёнка: Сухотин МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1888
Сын: Сухотин АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Отец ребёнка: Сухотин МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Сухотин МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Смерть
22.03.1897