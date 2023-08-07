Сухотина (Боде-Колычёва) МАРИЯ МИХАЙЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотина (Боде-Колычёва) МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1856

Дата смерти

22.03.1897

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1856

Отец: Боде-Колычёв МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

Мать: Боде-Колычёва АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Бракосочетание
27.04.1877

Муж: Сухотин МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1884

Сын: Сухотин МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Сухотин МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
18.02.1887

Сын: Сухотин СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Сухотин МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1888

Сын: Сухотин АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Сухотин МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1895

Сын: Сухотин ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Сухотин МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Смерть
22.03.1897
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