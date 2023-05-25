Сухотин МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1850
Дата смерти06.08.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1850
Бракосочетание
27.04.1877
Рождение ребёнка
1884
Сын: Сухотин МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Мать ребёнка: Сухотина (Боде-Колычёва) МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
18.02.1887
Сын: Сухотин СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Мать ребёнка: Сухотина (Боде-Колычёва) МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
1888
Сын: Сухотин АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Мать ребёнка: Сухотина (Боде-Колычёва) МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Сухотина (Боде-Колычёва) МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Бракосочетание
14.11.1899
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Альбертини (Сухотина) ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
Мать ребёнка: (Графиня Толстая) ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА
Смерть
06.08.1914