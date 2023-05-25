Сухотин МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотин МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1850

Дата смерти

06.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1850

Отец: Сухотин СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мать: Сухотина (Дьякова) МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Бракосочетание
27.04.1877

Жена: Сухотина (Боде-Колычёва) МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
1884

Сын: Сухотин МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: Сухотина (Боде-Колычёва) МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
18.02.1887

Сын: Сухотин СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: Сухотина (Боде-Колычёва) МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
1888

Сын: Сухотин АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: Сухотина (Боде-Колычёва) МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
1895

Сын: Сухотин ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: Сухотина (Боде-Колычёва) МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

Бракосочетание
14.11.1899

Жена: (Графиня Толстая) ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Альбертини (Сухотина) ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Мать ребёнка: (Графиня Толстая) ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА

Смерть
06.08.1914

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