Альбертини (Сухотина) ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альбертини (Сухотина) ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Сухотин МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Мать: ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА

Смерть
1996
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