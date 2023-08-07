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Альбертини (Сухотина) ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
Альбертини (Сухотина) ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
1996
Пол
Женский
Отец
Сухотин МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
1850 г.р.
Мать
(Графиня Толстая) ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Сухотин МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Мать:
ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА
Смерть
1996
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