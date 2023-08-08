Боде (Колычева) НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоде (Колычева) НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА

Боде (Колычева) НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1790

Дата смерти

21.04.1860

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1790

Отец: Колычев ФЁДОР ПЕТРОВИЧ

Мать: Колычева АННА НИКИТИЧНА

Рождение ребёнка
07.12.1815

Дочь: Княгиня Долгорукова АННА ЛЬВОВНА

Отец ребёнка: Боде ЛЕВ КАРЛОВИЧ

Рождение ребёнка
1818

Дочь: МАРИЯ ЛЬВОВНА

Отец ребёнка: Боде ЛЕВ КАРЛОВИЧ

Рождение ребёнка
17.12.1824

Сын: Боде-Колычёв МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

Отец ребёнка: Боде ЛЕВ КАРЛОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боде ЛЕВ КАРЛОВИЧ

Смерть
21.04.1860
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close