Боде (Колычева) НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1790
Дата смерти21.04.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1790
Отец: Колычев ФЁДОР ПЕТРОВИЧ
Мать: Колычева АННА НИКИТИЧНА
Рождение ребёнка
07.12.1815
Дочь: Княгиня Долгорукова АННА ЛЬВОВНА
Отец ребёнка: Боде ЛЕВ КАРЛОВИЧ
Рождение ребёнка
1818
Дочь: МАРИЯ ЛЬВОВНА
Отец ребёнка: Боде ЛЕВ КАРЛОВИЧ
Рождение ребёнка
17.12.1824
Сын: Боде-Колычёв МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
Отец ребёнка: Боде ЛЕВ КАРЛОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боде ЛЕВ КАРЛОВИЧ
Смерть
21.04.1860