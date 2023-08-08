Боде ЛЕВ КАРЛОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1787
Дата смерти18.01.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1787
Отец: Боде КАРЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ
Мать: Боде МАРИЯ
Рождение ребёнка
07.12.1815
Дочь: Княгиня Долгорукова АННА ЛЬВОВНА
Мать ребёнка: Боде НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА
Рождение ребёнка
1818
Дочь: МАРИЯ ЛЬВОВНА
Мать ребёнка: Боде НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА
Рождение ребёнка
17.12.1824
Сын: Боде-Колычёв МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
Мать ребёнка: Боде НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боде НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА
Смерть
18.01.1859