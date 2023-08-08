Боде ЛЕВ КАРЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоде ЛЕВ КАРЛОВИЧ

Боде ЛЕВ КАРЛОВИЧ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1787

Дата смерти

18.01.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1787

Отец: Боде КАРЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ

Мать: Боде МАРИЯ

Рождение ребёнка
07.12.1815

Дочь: Княгиня Долгорукова АННА ЛЬВОВНА

Мать ребёнка: Боде НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА

Рождение ребёнка
1818

Дочь: МАРИЯ ЛЬВОВНА

Мать ребёнка: Боде НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА

Рождение ребёнка
17.12.1824

Сын: Боде-Колычёв МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

Мать ребёнка: Боде НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боде НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА

Смерть
18.01.1859
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close