Целюнова Матрона Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Осокина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Целюнов Василий Егоров
Рождение ребёнка
1859
Сын: Целюнов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Целюнов Василий Егоров
с. Селитьба
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Целюнов Василий Егоров
Рождение ребёнка
22.09.1881
Дочь: Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Целюнов Василий Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Целюнов Василий Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно