Целюнова Матрона Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнова Матрона Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Осокина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Целюнов Василий Егоров

Рождение ребёнка
1859

Сын: Целюнов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Целюнов Василий Егоров

с. Селитьба
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Целюнов Фëдор Васильевич

Отец ребёнка: Целюнов Василий Егоров

Рождение ребёнка
22.09.1881

Дочь: Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Целюнов Василий Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Целюнов Василий Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целюнов Василий Егоров

Смерть
Неизвестно
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