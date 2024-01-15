Клюкина Феодосья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Феодосья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

27.01.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1836

Сын: Клюкин Семён Андреев

Отец ребёнка: Клюкин Андрей Максимов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1837

Дочь: Целюнова Матрона Андреева

Отец ребёнка: Клюкин Андрей Максимов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Андрей Максимов

Смерть
27.01.1855
Причина смерти: Чахотка
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