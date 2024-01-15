Клюкина Феодосья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти27.01.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1836
Сын: Клюкин Семён Андреев
Отец ребёнка: Клюкин Андрей Максимов
Рождение ребёнка
07.11.1837
Дочь: Целюнова Матрона Андреева
Отец ребёнка: Клюкин Андрей Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1855
Причина смерти: Чахотка