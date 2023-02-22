Клюкин Андрей Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкин Андрей Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Клюкин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Клюкин Василий Андреев

Мать ребёнка: Клюкина Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Целюнова Матрона Андреева

Мать ребёнка: Клюкина Мария Дмитриева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкина Мария Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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