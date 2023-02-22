Клюкин Андрей Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Клюкин Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Клюкина Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Целюнова Матрона Андреева
Мать ребёнка: Клюкина Мария Дмитриева
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюкина Мария Дмитриева
Смерть
Неизвестно