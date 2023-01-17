Осокина (Целюнова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина (Целюнова) Мария Васильевна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.03.1857

Дата смерти

14.02.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1857

Отец: Целюнов (недошивин) Василий Егоров

Мать: Целюнова Матрона Андреева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
19.01.1879

Муж: Осокин Иван Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.02.1880

Дочь: Цаплинова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.09.1881

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович

Рождение ребёнка
16.11.1883

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.04.1886

Сын: Осокин Николай Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович

Рождение ребёнка
07.08.1888

Сын: Осокин Яким Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович

Рождение ребёнка
21.12.1890

Сын: Осокин Степан Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Осокин Иван Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович

Рождение ребёнка
29.01.1898

Дочь: Агапья Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович

Рождение ребёнка
?.06.1900

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович

Смерть
14.02.1915
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