Осокина (Целюнова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1857
Дата смерти14.02.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1857
Бракосочетание
19.01.1879
Муж: Осокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
08.02.1880
Дочь: Цаплинова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
15.09.1881
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
16.11.1883
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
29.04.1886
Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
07.08.1888
Сын: Осокин Яким Иванович
Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
21.12.1890
Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Осокин Иван Иванович
Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
29.01.1898
Дочь: Агапья Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
?.06.1900
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Павлович
Смерть
14.02.1915