Корнеева Ульяна Евстифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Ульяна Евстифеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Корнеев Яков

Отец ребёнка: Корнеев Алексей

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Корнеев Алексей

Рождение ребёнка
1815

Сын: Корнеев Спиридон

Отец ребёнка: Корнеев Алексей

Рождение ребёнка
19.02.1817

Сын: Корнеев Василий

Отец ребёнка: Корнеев Алексей

Рождение ребёнка
20.11.1820

Сын: Корнеев Григорий

Отец ребёнка: Корнеев Алексей

Смерть
Неизвестно
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