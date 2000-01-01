Корнеева Ульяна Евстифеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Корнеев Яков
Отец ребёнка: Корнеев Алексей
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Корнеев Алексей
Рождение ребёнка
1815
Сын: Корнеев Спиридон
Отец ребёнка: Корнеев Алексей
Рождение ребёнка
19.02.1817
Сын: Корнеев Василий
Отец ребёнка: Корнеев Алексей
Рождение ребёнка
20.11.1820
Сын: Корнеев Григорий
Отец ребёнка: Корнеев Алексей
Смерть
Неизвестно