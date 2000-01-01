(Корнеева) Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Корнеев Алексей
Бракосочетание
16.11.1832
Муж: Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пётр
Отец ребёнка: Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Карп
Отец ребёнка: Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван
Отец ребёнка: Кузьма Николаевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Осип
Отец ребёнка: Кузьма Николаевич
Смерть
Неизвестно