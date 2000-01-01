(Корнеева) Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корнеева) Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1789 г.р.

Мать

1786 г.р.

Муж

1813 г.р.

Дети

1834 г.р.
1839 г.р.
1846 г.р.
1853 г.р.

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Корнеев Алексей

Мать: Корнеева Ульяна Евстифеевна

Бракосочетание
16.11.1832

Муж: Кузьма Николаевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Пётр

Отец ребёнка: Кузьма Николаевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Карп

Отец ребёнка: Кузьма Николаевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван

Отец ребёнка: Кузьма Николаевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Осип

Отец ребёнка: Кузьма Николаевич

Смерть
Неизвестно
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