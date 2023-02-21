Корнеев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1820

Отец: Корнеев Алексей

Мать: Корнеева Ульяна Евстифеевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Корнеева Анна Акимовна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Корнеева Анна Акимовна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Корнеев Андрей

Мать ребёнка: Корнеева Анна Акимовна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Корнеев Василий

Мать ребёнка: Корнеева Анна Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Анна Акимовна

Смерть
Неизвестно
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