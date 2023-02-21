Корнеев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1820
Отец: Корнеев Алексей
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Корнеева Анна Акимовна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Корнеева Анна Акимовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Корнеев Андрей
Мать ребёнка: Корнеева Анна Акимовна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Корнеев Василий
Мать ребёнка: Корнеева Анна Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Анна Акимовна
Смерть
Неизвестно