Корнеева Анна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Корнеев Григорий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Корнеев Григорий
Рождение ребёнка
1854
Сын: Корнеев Андрей
Отец ребёнка: Корнеев Григорий
Рождение ребёнка
1858
Сын: Корнеев Василий
Отец ребёнка: Корнеев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Григорий
Смерть
Неизвестно