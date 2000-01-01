Корнеева Анна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Анна Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Корнеев Григорий

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Корнеев Григорий

Рождение ребёнка
1854

Сын: Корнеев Андрей

Отец ребёнка: Корнеев Григорий

Рождение ребёнка
1858

Сын: Корнеев Василий

Отец ребёнка: Корнеев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Григорий

Смерть
Неизвестно
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