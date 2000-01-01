Корнеев Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Спиридон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Корнеев Алексей

Мать: Корнеева Ульяна Евстифеевна

Бракосочетание
07.11.1832

Жена: Корнеева Наталья Лазаревна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Грачёва Варвара

Мать ребёнка: Корнеева Наталья Лазаревна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Корнеев Егор

Мать ребёнка: Корнеева Наталья Лазаревна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Корнеев Пётр

Мать ребёнка: Корнеева Наталья Лазаревна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Корнеев Степан

Мать ребёнка: Корнеева Наталья Лазаревна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Корнеев Григорий

Мать ребёнка: Корнеева Наталья Лазаревна

Смерть
Неизвестно
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