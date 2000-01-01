Корнеев Спиридон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Корнеев Алексей
Бракосочетание
07.11.1832
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Грачёва Варвара
Мать ребёнка: Корнеева Наталья Лазаревна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Корнеев Егор
Мать ребёнка: Корнеева Наталья Лазаревна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Корнеев Пётр
Мать ребёнка: Корнеева Наталья Лазаревна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Корнеев Степан
Мать ребёнка: Корнеева Наталья Лазаревна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Корнеев Григорий
Мать ребёнка: Корнеева Наталья Лазаревна
Смерть
Неизвестно