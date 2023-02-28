Корнеева Наталья Лазаревна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1832
Муж: Корнеев Спиридон
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Грачёва Варвара
Отец ребёнка: Корнеев Спиридон
Рождение ребёнка
1840
Сын: Корнеев Егор
Отец ребёнка: Корнеев Спиридон
Рождение ребёнка
1842
Сын: Корнеев Пётр
Отец ребёнка: Корнеев Спиридон
Рождение ребёнка
1847
Сын: Корнеев Степан
Отец ребёнка: Корнеев Спиридон
Рождение ребёнка
1850
Сын: Корнеев Григорий
Отец ребёнка: Корнеев Спиридон
Смерть
Неизвестно