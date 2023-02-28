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Корнеева Наталья Лазаревна

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Место рождения

Андреевка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
07.11.1832

Муж: Корнеев Спиридон

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Грачёва Варвара

Отец ребёнка: Корнеев Спиридон

Рождение ребёнка
1840

Сын: Корнеев Егор

Отец ребёнка: Корнеев Спиридон

Рождение ребёнка
1842

Сын: Корнеев Пётр

Отец ребёнка: Корнеев Спиридон

Рождение ребёнка
1847

Сын: Корнеев Степан

Отец ребёнка: Корнеев Спиридон

Рождение ребёнка
1850

Сын: Корнеев Григорий

Отец ребёнка: Корнеев Спиридон

Смерть
Неизвестно
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