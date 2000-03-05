Хворостенко (Егорова) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хворостенко (Егорова) Нина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

05.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Кручинин Яков Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1956

Сын: Хворостенко Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.08.1960

Сын: Хворостенко Игорь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.12.1978

Сын: Горин Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
05.03.2000
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