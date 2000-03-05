Хворостенко (Егорова) Нина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти05.03.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Кручинин Яков Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1956
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.08.1960
Сын: Хворостенко Игорь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.12.1978
Сын: Горин Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
05.03.2000