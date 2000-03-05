Хворостенко Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хворостенко Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1960

Отец: не указан

Мать: Хворостенко Нина Яковлевна

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