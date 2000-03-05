Горин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорин Николай

Горин Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1978

Отец: не указан

Мать: Хворостенко Нина Яковлевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close