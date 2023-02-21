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Хворостенко Александр
Хворостенко Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.06.1956
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Хворостенко (Егорова) Нина Яковлевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1956
Отец: не указан
Мать:
Хворостенко Нина Яковлевна
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