Кубасова (Печкина) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1965
Дата смерти16.08.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1965
Отец: Печкин Владимир Петрович
Мать: Летавина Ая Григорьевна
Рождение ребёнка
13.03.1987
Отец ребёнка: Кубасов Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
22.08.1989
Дочь: Кубасова Надежда Юрьевна
Отец ребёнка: Кубасов Юрий Николаевич
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.2023