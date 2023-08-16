Кубасова (Печкина) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубасова (Печкина) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1965

Дата смерти

16.08.2023

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1965

Отец: Печкин Владимир Петрович

Мать: Летавина Ая Григорьевна

Рождение ребёнка
13.03.1987

Сын: Кубасов Павел Юрьевич

Отец ребёнка: Кубасов Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
22.08.1989

Дочь: Кубасова Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: Кубасов Юрий Николаевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубасов Юрий Николаевич

Смерть
16.08.2023
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