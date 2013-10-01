Печкин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печкин Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1931

Дата смерти

?.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1965

Дочь: Кубасова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Летавина Ая Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Летавина Ая Григорьевна

Смерть
?.10.2013
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