Печкин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1931
Дата смерти?.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1965
Дочь: Кубасова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Летавина Ая Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Летавина Ая Григорьевна
Смерть
?.10.2013