Летавина Ая Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1935
Дата смерти02.05.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1935
Отец: Летавин Григорий
Мать: Юлия
Рождение ребёнка
27.06.1965
Дочь: Кубасова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Печкин Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Печкин Владимир Петрович
Смерть
02.05.2011