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Летавина Ая Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1935

Дата смерти

02.05.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1935

Отец: Летавин Григорий

Мать: Юлия

Рождение ребёнка
27.06.1965

Дочь: Кубасова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Печкин Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Печкин Владимир Петрович

Смерть
02.05.2011
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