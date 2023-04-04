(Тараненко) Марья Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Бракосочетание
01.11.1891
Рождение ребёнка
02.10.1894
Дочь: Иустина Александрова
Отец ребёнка: Гриценко Александр Иакимов
Рождение ребёнка
01.10.1896
Сын: Гриценко Григорий Александров
Отец ребёнка: Гриценко Александр Иакимов
Рождение ребёнка
30.08.1900
Дочь: Пелагия Александрова
Отец ребёнка: Гриценко Александр Иакимов
Рождение ребёнка
05.10.1902
Сын: Гриценко Петр Александров
Отец ребёнка: Гриценко Александр Иакимов
Рождение ребёнка
01.06.1904
Дочь: Акилина Александрова
Отец ребёнка: Гриценко Александр Иакимов
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Гриценко Павел Александров
Отец ребёнка: Гриценко Александр Иакимов
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Гриценко Феодор Александров
Отец ребёнка: Гриценко Александр Иакимов
Смерть
Неизвестно