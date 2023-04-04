(Тараненко) Марья Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тараненко) Марья Филимонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Тараненко Филимон (Калинник)

Мать: Тараненко Евфросиния Елпова

Бракосочетание
01.11.1891

Муж: Гриценко Александр Иакимов

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.10.1894

Дочь: Иустина Александрова

Отец ребёнка: Гриценко Александр Иакимов

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.10.1896

Сын: Гриценко Григорий Александров

Отец ребёнка: Гриценко Александр Иакимов

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
30.08.1900

Дочь: Пелагия Александрова

Отец ребёнка: Гриценко Александр Иакимов

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
05.10.1902

Сын: Гриценко Петр Александров

Отец ребёнка: Гриценко Александр Иакимов

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.06.1904

Дочь: Акилина Александрова

Отец ребёнка: Гриценко Александр Иакимов

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Гриценко Павел Александров

Отец ребёнка: Гриценко Александр Иакимов

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Гриценко Феодор Александров

Отец ребёнка: Гриценко Александр Иакимов

Смерть
Неизвестно
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