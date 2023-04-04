Гриценко Александр Иакимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.11.1891
Жена: Марья Филимонова
Рождение ребёнка
02.10.1894
Дочь: Иустина Александрова
Мать ребёнка: Марья Филимонова
Рождение ребёнка
01.10.1896
Сын: Гриценко Григорий Александров
Мать ребёнка: Марья Филимонова
Рождение ребёнка
30.08.1900
Дочь: Пелагия Александрова
Мать ребёнка: Марья Филимонова
Рождение ребёнка
05.10.1902
Сын: Гриценко Петр Александров
Мать ребёнка: Марья Филимонова
Рождение ребёнка
01.06.1904
Дочь: Акилина Александрова
Мать ребёнка: Марья Филимонова
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Гриценко Павел Александров
Мать ребёнка: Марья Филимонова
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Гриценко Феодор Александров
Мать ребёнка: Марья Филимонова
Смерть
Неизвестно