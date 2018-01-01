село Сергеевка, село Сергеевка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Сергеевка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
584Сергеевка, сел. вл. каз. и казач.при р. Хороле.17станов. кварт.2429671076Церковь православная 1. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Сергеевская волость
130. Сергеевка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 397, жителей 2725, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь правосл Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Сергеевская волость
1.0Сергеевка селоСергеевское козаков, казенных крестьян и крестьян собственников1846745071000126212632525

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Сергеевская волость
село Сергеевка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-46592Сергіївкаселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Сергіївська
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