Тараненко (Рядская) Евфросиния Елпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рядский Евпл Дионисиев
Мать: Рядская Мария Игнатиева
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Марья Филимонова
Отец ребёнка: Тараненко Филимон (Калинник)
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Тараненко Филимон (Калинник)
Рождение ребёнка
11.06.1878
Дочь: Стецюк Акилина Филимонова
Отец ребёнка: Тараненко Филимон (Калинник)
Рождение ребёнка
16.12.1881
Дочь: Иулиания
Отец ребёнка: Тараненко Филимон (Калинник)
Рождение ребёнка
27.01.1883
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Тараненко Филимон (Калинник)
Рождение ребёнка
06.06.1885
Сын: Тараненко Федор Филимонович
Отец ребёнка: Тараненко Филимон (Калинник)
Смерть
Неизвестно