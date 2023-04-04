Тараненко (Рядская) Евфросиния Елпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараненко (Рядская) Евфросиния Елпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рядский Евпл Дионисиев

Мать: Рядская Мария Игнатиева

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Марья Филимонова

Отец ребёнка: Тараненко Филимон (Калинник)

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Тараненко Филимон (Калинник)

Рождение ребёнка
11.06.1878

Дочь: Стецюк Акилина Филимонова

Отец ребёнка: Тараненко Филимон (Калинник)

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
16.12.1881

Дочь: Иулиания

Отец ребёнка: Тараненко Филимон (Калинник)

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
27.01.1883

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Тараненко Филимон (Калинник)

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.06.1885

Сын: Тараненко Федор Филимонович

Отец ребёнка: Тараненко Филимон (Калинник)

Сергеевка, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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