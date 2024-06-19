Фирсова (Акутина) Аксинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсова (Акутина) Аксинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1906

Отец: Акутин Андрей Корнилеевич

Мать: Акутина (Белова) Любава Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Петр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярцев Федор Данилович

Рождение ребёнка
19.01.1932

Сын: Ярцев Николай Федорович

Отец ребёнка: Ярцев Федор Данилович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Коровина (Ярцева) Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Ярцев Федор Данилович

Рождение ребёнка
29.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фирсов Петр Александрович

Смерть
Неизвестно

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