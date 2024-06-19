Фирсова (Акутина) Аксинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1932
Отец ребёнка: Ярцев Федор Данилович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Коровина (Ярцева) Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Ярцев Федор Данилович
Рождение ребёнка
29.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фирсов Петр Александрович
Смерть
Неизвестно