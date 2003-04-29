Ярцев Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярцев Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1932

Дата смерти

29.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

1956 г.р.
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1966 г.р.

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1932

Отец: Ярцев Федор Данилович

Мать: Фирсова (Акутина) Аксинья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярцева (Жемкова) Вера Никифоровна

Рождение ребёнка
26.11.1956

Дочь: Романова (Ярцева) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Ярцева (Жемкова) Вера Никифоровна

Рождение ребёнка
27.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярцева (Жемкова) Вера Никифоровна

Рождение ребёнка
19.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярцева (Жемкова) Вера Никифоровна

Рождение ребёнка
10.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярцева (Жемкова) Вера Никифоровна

Рождение ребёнка
27.08.1966

Сын: Ярцев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Ярцева (Жемкова) Вера Никифоровна

Смерть
29.04.2003

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