Ярцев Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1932
Дата смерти29.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1956
Дочь: Романова (Ярцева) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Ярцева (Жемкова) Вера Никифоровна
Рождение ребёнка
27.02.1959
Рождение ребёнка
19.10.1960
Рождение ребёнка
10.02.1963
Рождение ребёнка
27.08.1966
Мать ребёнка: Ярцева (Жемкова) Вера Никифоровна
Смерть
29.04.2003