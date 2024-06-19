Фирсов Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1900
Дата смерти01.09.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фирсова (Акутина) Аксинья Андреевна
Смерть
01.09.1972