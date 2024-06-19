Фирсов Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФирсов Петр Александрович

Фирсов Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1900

Дата смерти

01.09.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова (Акутина) Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
29.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фирсова (Акутина) Аксинья Андреевна

Смерть
01.09.1972

Мы используем куки для улучшения работы сайта.