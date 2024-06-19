Акутина (Белова) Любава Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акутина (Белова) Любава Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1887

Отец: Белов Герасим Иванович

Мать: (Белова) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акутина) Полина Андреевна

Отец ребёнка: Акутин Андрей Корнилеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акутина) Мария

Отец ребёнка: Акутин Андрей Корнилеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акутин Андрей Корнилеевич

Рождение ребёнка
18.01.1906

Дочь: Фирсова (Акутина) Аксинья Андреевна

Отец ребёнка: Акутин Андрей Корнилеевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Акутин Константин Андреевич

Отец ребёнка: Акутин Андрей Корнилеевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Акутин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Акутин Андрей Корнилеевич

Смерть
Неизвестно

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