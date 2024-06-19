Акутина (Белова) Любава Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1887
Отец: Белов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акутина) Полина Андреевна
Отец ребёнка: Акутин Андрей Корнилеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акутина) Мария
Отец ребёнка: Акутин Андрей Корнилеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1906
Дочь: Фирсова (Акутина) Аксинья Андреевна
Отец ребёнка: Акутин Андрей Корнилеевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Акутин Константин Андреевич
Отец ребёнка: Акутин Андрей Корнилеевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Акутин Андрей Корнилеевич
Смерть
Неизвестно