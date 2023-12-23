Ишеков Николай Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1918
Дата смерти21.02.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.03.1945
Дочь: Герасимович Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Ишекова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
21.03.1945
Дочь: Ишекова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
28.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишекова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
08.12.1957
Сын: Ишеков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ишекова Любовь Николаевна
Смерть
21.02.1994