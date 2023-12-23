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Ишеков Николай Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1918

Дата смерти

21.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1945

Дочь: Герасимович Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Ишекова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
21.03.1945

Дочь: Ишекова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишекова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
08.12.1957

Сын: Ишеков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ишекова Любовь Николаевна

Смерть
21.02.1994
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